Transportistas peruanos denuncian investigación penal por participar en protestas contra Boluarte

Transportistas del departamento de Puno, en el sur del Perú, denunciaron este miércoles que la Fiscalía del país abrió procesos en su contra por sumarse a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo con La República, semanas atrás, varios de ellos recibieron notificaciones del organismo en las que se les informó de su encausamiento por el presunto delito de atentado contra la seguridad pública, en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios esenciales.

La semana previa, José Churayra, presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Puno (Cubup), denunció ante la prensa local que había sido citado en la Fiscalía por el mismo motivo, aunque añadió que otros dirigentes sociales también fueron sindicados por ocasionar "disturbios".

El presidente de la Cubup, José Churaira, indicó que fue citado por la fiscalía para el 17 de octubre por el fiscal Alberto Pizarro Flores, a fin de visualizar videos sobre las protestas ocurridas en Puno. pic.twitter.com/O22NCScYTA — @elObjetivo.pe (@ElobjetivoP) September 29, 2023

"Nos encontramos plenamente indignados. Ya hace 30 días nos notificaron. La verdad, hemos sido denunciados por el fiscal (Juan Carlos Mendoza Gallegos)", refirió Eduardo Cutipa, un representante gremial de transportistas en la localidad puneña de Salcedo.

Persecución política

En su decir, funcionarios de la Policía habrían tomado nota de las placas de unos 90 transportistas, a los que luego denunciaron ante los fiscales. Esta práctica, alegó, puede calificarse como "persecución política", al tiempo que socava el derecho a la protesta y pretende "callar" a la población.

"[A inicios de año] hemos visto que Puno estaba paralizado, no podíamos ser ajenos, no dejar abandonados a nuestros hermanos. No veo ningún delito", argumentó el dirigente, quien calificó al Gobierno de Boluarte como "usurpador" y anunció que el venidero 12 de octubre distintos gremios y comunidades aimaras protagonizarán una nueva jornada de manifestaciones.

Las protestas antigubernamentales que sacuden a la nación suramericana desde la salida del poder del presidente Pedro Castillo el pasado diciembre, se han saldado con más de 60 personas fallecidas –la mayoría a manos de la fuerza pública–, miles de heridos y denuncias contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos.

