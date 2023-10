"Fue una pérdida de tiempo": El tuit de un excongresista de EE.UU. por el que lo acusan de "antisemita"

El exmiembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. y el precandidato a la nueva convocatoria, el demócrata Mondaire Jones, se disculpó este miércoles por una publicación en su cuenta de X sobre el expresidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, calificada de "antisemita", por lo que borró el material.

El tuit contenía una foto de McCarthy y el congresista republicano Mike Lawler en una reunión con varios líderes de la comunidad judía de Nueva York. "Bueno, eso fue una pérdida de tiempo", señalaba el texto que acompañaba la imagen.

De acuerdo con el exlegislador, el punto de su tuit era que McCarthy posiblemente no pueda dirigirse a comunidades porque ya no es el presidente de la Cámara Baja del Congreso. No obstante, lamentó que su contenido "podía malinterpretarse" al no dejar "este punto suficientemente claro", por lo que fue eliminado.

La publicación causó varias reacciones en la Red. Así, el congresista demócrata Josh Gottheimer calificó el tuit de "asqueroso" y afirmó que insulta a los judíos y a "cada persona de fe". Además, su colega Jared Moskowitz señaló que reunirse con los líderes religiosos nunca representa "una pérdida de tiempo", expresando también dudas de que la elección de religión fuera casual.

Sin embargo, más adelante, Moskowitz agradeció la "aclaración y la eliminación del tuit". "Con el auge del antisemitismo una imagen es sensible. Quiero dejar claro, después de hablar con él no creo que esa fuera su intención", escribió en su cuenta de X.