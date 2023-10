Borrell admite que la UE "no puede reemplazar a EE.UU." como promotor de ayuda a Ucrania

El jefe de la diplomacia europea expresó su esperanza de que el corte de financiación a Kiev "no sea una postura definitiva" de Washington.

La decisión del Congreso de EE.UU. de no incluir la ayuda a Ucrania en un anteproyecto provisional de gastos que mantendrá abierto el Gobierno del país durante 45 días no fue una "buena noticia", afirmó este jueves el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, citado por The Guardian.

"Espero que no sea una postura definitiva de EE.UU.", dijo Borrell. Europa no puede reemplazar a Estados Unidos", señaló, añadiendo que "Europa está aumentando su apoyo".

Este lunes, se reportó que la UE no puede seguir suministrando armas de sus arsenales a las Fuerzas Armadas de Ucrania sin crear una amenaza para su propia seguridad.