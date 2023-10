Trump dice estar listo para aceptar la presidencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. por un "corto periodo de tiempo"

Donald Trump ha afirmado que está dispuesto a desempeñar la función de presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. por un "corto período de tiempo" para ejercer de "unificador" del Partido Republicano hasta que se tome una decisión final sobre quién debería asumir el cargo.

"Me pidieron que hablara como unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso", sostuvo Trump en declaraciones a Fox News Digital. "Si no consiguen el voto, me han preguntado si consideraría asumir la presidencia hasta que consigan a alguien a largo plazo, porque me postulo para presidente", agregó.

"Me han preguntado si lo asumiría por un corto periodo de tiempo", continuó Trump. "Hasta que lleguen a una conclusión", precisó. "No lo hago porque quiera. Lo haré si es necesario, si no pueden tomar una decisión", manifestó el político.

El republicano no especificó quién le había preguntado acerca de su disponibilidad para asumir el cargo, aunque sea de manera temporal. Trump dijo que, si los republicanos no pueden llegar a un consenso, asumirá la presidencia por un plazo de "30, 60 o 90 días". "Solo lo haría por el partido", expresó, haciendo hincapié en que su prioridad sigue siendo su campaña presidencial.

Tras la destitución de Kevin McCarthy, tanto el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., el republicano Jim Jordan, como el actual líder de la mayoría en ese cuerpo, Steve Scalise, ya han presentado sus candidaturas para ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Representantes.

De momento, es el republicano Patrick McHenry quien encabeza temporalmente la Cámara de Representantes. Se trata de uno de los principales aliados de McCarthy, quien agregó su nombre a la lista que debía entregar al secretario en caso de que su puesto quedara vacante. McHenry fue nombrado portavoz 'pro tempore', lo que significa que solo puede hacer un receso en la Cámara, levantar la sesión y reconocer las nominaciones de presidentes.