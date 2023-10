Una soldado británica de 19 años se suicidó tras ser víctima de acoso sexual por parte de su jefe

La soldado de 19 años Gunner Jaysley Beck, que se quitó la vida a finales de 2021, pudo haber sido sometida a acoso sexual por parte de su jefe y experimentar "un período intenso de comportamiento no deseado", señala una investigación interna del Ejército británico publicada este miércoles.

Acoso y desconfianza en el mando superior

El informe detalla que la joven, que se había unido al Ejército a los 16 años, recibió más de 1.000 mensajes de texto y de voz de su jefe en octubre de 2021 y que para noviembre, la cantidad superaba los 3.500. Asimismo, describe que su superior directo le asignaba tareas, asegurándose de que trabajaran juntos y que la semana anterior a su muerte la chica había abandonado el hotel donde ambos se hospedaban en un viaje de trabajo, debido al comportamiento inapropiado de aquel. El informe concluye: "casi seguro que este fue un factor causal en su muerte".

Aunque el nombre del jefe no figura en el reporte de la investigación, se reveló que, en las semanas previas a su fallecimiento, Beck le había enviado un mensaje a su superior diciéndole: "No puedo soportarlo más. Me está agobiando". La madre de la joven, Leighann McCready, declaró a la BBC que su hija se mostró reacia a denunciar el comportamiento del mencionado por la forma en la que el mando militar había tratado una denuncia anterior en relación con la agresión sexual sufrida por parte de un suboficial en un evento social.

"Uno pensaría que la solución más fácil es bloquearlo, no puedes simplemente bloquear a tu jefe", comentó McCready. "Ella siempre estaba deprimida", añadió. "Ella estaba harta de su comportamiento [del de su superior]. Empezó a arruinar un trabajo que realmente disfrutaba hacer", agregó.

Otras razones

El reporte de la investigación señala que conflictos con dos parejas afectivas, un "enfoque poco saludable hacia el alcohol" y problemas familiares, incluido un duelo, también pudieron haber contribuido al desenlace. En respuesta a esta descripción, la madre comentó a la BBC que creía que estaban "tratando de darle mucha importancia a su familia. Han dicho que tenemos parte de culpa por el fallecimiento de nuestra hija".

Reconocimiento del acoso sexual

Según le dijo a la agencia la abogada de los familiares, Emma Norton, en los meses anteriores a quitarse la vida, Beck les había comentado a sus parientes sobre la agresión sexual y "la campaña sostenida" para controlar el acoso sexual de su jefe. "Es muy significativo que el Ejército admita que el acoso sexual al que fue sometida esta joven en los meses previos a su fallacimiento es un factor causal en su muerte. No tengo conocimiento de ningún otro caso en el que se haya admitido esto. Obviamente, esto es una enorme preocupación para la familia", expresó Norton.

La presidenta del Subcomité sobre Mujeres en las Fuerzas Armadas, la parlamentaria Sarah Atherton, expresó este jueves en un comunicado: "Mis condolencias a la familia de Gunner Beck: su muerte es una tragedia. Esperamos noticias de la fecha de la investigación sobre su fallecimiento".

"Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia y los amigos de Gunner Jaysley-Louise Beck en este momento difícil", se pronunció un portavoz del Ejército y agregó que sería inapropiado hacer más comentarios hasta que se haya completado la investigación, de acuerdo con la BBC.