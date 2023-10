Scholz explica la razón para no suministrar misiles Taurus a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha declarado el 5 de octubre en una rueda de prensa que de momento Alemania no va a suministrar a Ucrania los misiles de crucero aire-tierra Taurus, con un alcance de 500 kilómetros, señalando que esta cuestión debe ser considerada muy detenidamente para no provocar una escalada del conflicto.

"Siempre decidimos cada uno de los apoyos individuales después de una cuidadosa consideración. Siempre revaluamos todas las preguntas. Si una guerra dura tanto, no puede ser que las consideraciones cesen", afirmó Scholz.

El canciller también se refirió a la Constitución alemana a la hora de elegir sus próximos pasos. "Esto incluye en particular el hecho de que, por supuesto, debemos garantizar que no haya una escalada de la guerra y que Alemania no se convierta en parte del conflicto", sostuvo. "También es mi trabajo como canciller garantizar esto", añadió.

Por otra parte, el líder alemán ha confirmado que Berlín entregará a Kiev más unidades del sistema de defensa aérea Patriot, señalando que se trata de "una de las armas defensivas más efectivas".

Los comentarios de Scholz vienen después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reprobara las declaraciones de la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de que el eventual uso de los misiles Taurus por parte Kiev contra Crimea o el territorio ruso en general no debería suponer un freno para su suministro. En respuesta, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, advirtió que Berlín no es consciente de las posibles repercusiones de envíos irresponsables de armas a Ucrania.