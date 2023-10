Biden: "No se puede impedir que EE.UU. destine fondos al muro fronterizo"

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que no puede impedir que se utilicen fondos federales para ampliar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que insistió en que la barrera no es una herramienta eficaz contra la inmigración.

Durante una rueda de prensa este jueves en el Despacho Oval, Biden comentó que intentó que el Congreso reasignara los fondos para las barreras pregonadas por el expresidente Donald Trump, pero que por ley no podía.

"El dinero se destinó al muro fronterizo. Intenté que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No quisieron", indicó. "Mientras tanto, no hay nada bajo la ley diferente a usar el dinero para lo que fue asignado. Yo no puedo impedirlo", destacó.

El muro se construirá con fondos asignados por el Congreso en el 2019, antes de que Biden asumiera el cargo. Durante la administración Trump, el demócrata se opuso rotundamente a la construcción del mismo.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció este miércoles que había renunciado a unas dos docenas de leyes federales para permitir la construcción del muro en el condado de Starr, en el estado de Texas, donde aproximadamente 245.000 migrantes han cruzado ilegalmente la frontera este año fiscal, según recoge AP.