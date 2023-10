El rapero Drake dejará la música temporalmente por problemas de salud

El rapero canadiense Drake piensa tomarse un descanso. "Voy a ser sincero, con ustedes. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo", reveló en una entrevista, citada por la radiodifusora neoyorquina Hot 97.

Según detalló, "cerrará la puerta del estudio con llave", por "un año más o menos", para atender unos problemas de estómago que lo vienen aquejando.

La noticia llega a la par con el lanzamiento de su más reciente álbum, 'For All The Dogs', y la publicación del video musical de su sencillo '8AM in Charlotte', en el que participa su hijo Adonis, de 5 años.