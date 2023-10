"La amenaza más mortífera para nuestro país": Fiscal de EE.UU. acusa a los cárteles mexicanos de producir fentanilo

El fentanilo ilegal que producen los cárteles es la "amenaza más mortífera" para EE.UU., afirmó el fiscal general Merrick Garland, en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad (DANS), celebrado en Ciudad de México.

"El fentanilo que estos cárteles producen y trafican es la amenaza en materia de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nunca Estados Unidos", dijo Garland el jueves, en conferencia de prensa con homólogos mexicanos. El fiscal responsabilizó a estas organizaciones del narcotráfico de "la muerte de ciudadanos estadounidenses y mexicanos".

En este marco, Garland aseguró que los precursores químicos con los que se fabrica el opioide sintético provienen de China. Una vez que las sustancias arriban a territorio mexicano, apuntó, "los cárteles de Sinaloa y Jalisco (...) producen fentanilo y lo trafican" hacia EE.UU., en donde sería distribuido por organizaciones criminales.

Por ello, el fiscal norteamericano recordó que a inicios de 2023, anunció "cargos contra 23 miembros, asociados y líderes del Cártel de Sinaloa por su papel en la dirección de la operación de producción y tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo".

Además, Garland recordó que hace tres semanas, Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, fue extraditado de México a EE.UU.

Recientemente, como parte de las acciones contra el fentanilo ilícito, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra nueve presuntos integrantes de 'Los Chapitos', la facción del Cártel de Sinaloa que es dirigida por los hijos de Guzmán Loera.

La postura de México

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, respondió este viernes al fiscal estadounidense, y aseguró que su país "no es un productor de fentanilo", sino un territorio de tránsito.

No obstante, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, aclaró: "Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México. Lo que hay son laboratorios ilegales, y eso es lo que se ha encontrado, ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos". Y agregó: "Drogas mixtas no producimos en México".

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México incluso ha informado sobre el hallazgo de "centros de manufactura de fentanilo" en la clandestinidad.

En el marco del DANS, la Secretaría de Marina de México (Secmer) propuso el establecimiento de una estructura global "para el seguimiento y la trazabilidad de precursores químicos, no solamente de fentanilo, sino de todo tipo de drogas que puedan ser perjudiciales para la salud".