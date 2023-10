López Obrador estima que EE.UU. no avanzará en la construcción del muro fronterizo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este viernes que no cree que el Gobierno de Joe Biden construya los 36 kilómetros de muro que la oposición le estaría obligando a continuar para cumplir con el presupuesto asignado para esa obra.

"Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otros países, y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley pero no están de acuerdo", resaltó López Obrador en conferencia de prensa.

El mandatario agregó que en lo que respecta al cerco fronterizo, desde México se planteó a EE.UU. que esa media no es "la solución al problema migratorio". "Nosotros siempre hablamos de atender las causas y hemos avanzado, porque el presidente Biden, hasta ahora, es el único presidente de EE.UU. que no ha construido muros", dijo López Obrador.

Fue buena la reunión con funcionarios de EUA, se abordaron temas como migración, narcotráfico, cooperación económica y en el caso del muro fronterizo se planteó que esa no es la solución al problema migratorio, dijo el presidente @lopezobrador_. #Mañanera@Notimex@Notimex_TVpic.twitter.com/7DkGZjbUyT — Francisco Estrada (@betoestrada_75) October 6, 2023

El presidente mexicano resaltó que durante el encuentro que sostuvieron este jueves las autoridades mexicanas y estadounidenses para abordar temas de seguridad fronteriza, uno de los puntos relevantes de la agenda fue la migración y el muro.

"Ellos aclararon que esto de construir 36 kilómetros (de muro) es por una autorización que tienen en el presupuesto", comentó López Obrador, quien además dijo que la oposición a Biden le está exigiendo que construyan el cerco y cumpla con lo presupuestado.

Por su parte, Biden afirmó el jueves que no puede impedir que se utilicen los fondos federales para ampliar el muro con México. Sin embargo, reiteró que la barrera no es una herramienta eficaz contra la migración. El mandatario dijo que intentó sin éxito que el Congreso reasignara los fondos del muro en 2019 durante el gobierno del expresidente Donald Trump.

"El dinero se destinó al muro fronterizo. Intenté que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No quisieron (...) Mientras tanto, no hay nada bajo la ley diferente a usar el dinero para lo que fue asignado. Yo no puedo impedirlo", precisó Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció el miércoles que había renunciado a 26 leyes para facilitar los trabajos de construcción del muro fronterizo en el condado de Starr, en Texas.

En este condado, que forma parte del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, unos 245.000 migrantes han cruzado ilegalmente la frontera durante este 2023, según recoge AP.

