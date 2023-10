La Justicia británica rechaza juzgar la demanda de la examante del rey emérito de España

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales considera que el Reino Unido no tiene jurisdicción para llevar el caso contra Juan Carlos I por acoso, en una decisión que Corinna Larsen puede recurrir.

El polémico rey emérito de España, Juan Carlos I, ganó este viernes una importante batalla judicial contra su examante Corinna Larsen.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales rechazó la demanda civil interpuesta por Corinna, en la que pedía una indemnización de 146 millones de euros contra el exmonarca, al que acusó en 2020 de haberla sometido a "acoso" de manera personal o a través de "agentes".

Como el padre de Felipe VI perdió su inmunidad tras abdicar en 2014, la empresaria danesa tenía la esperanza de que fuera juzgado por los hechos posteriores a esa fecha.

"Carece de la jurisdiccción"

Pero la jueza Rowena Collins Rice consideró que el Reino Unido no tiene jurisdicción para llevar el caso y que la demanda debería haber sido presentada en el país donde está domiciliado el rey emérito.

La magistrada dice además que la examante no pudo demostrar que los hechos denunciados "hayan ocurrido en Inglaterra".

Y, en un argumento demoledor para Larsen, añade que aunque hubiera tenido jurisdicción, la habría rechazado porque el caso ha estado lleno de "inconsistencias".

La demanda puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelaciones, que tras un período que se prevé largo, deberá decidir si se desestima definitivamente.

La prensa española y británica difundieron las reacciones de ambas partes. Larsen dijo sentirse "profundamente decepcionada".

"Profundamente decepcionada"

"La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles", dijo a través de su representante.

Según Larsen, todo empezó cuando el exmonarca le regaló 65 millones de euros para ocultar el dinero a las autoridades fiscales españolas, como un presente sin condiciones.

Cuando ella se negó a devolverlos, empezó el acoso del propio exmonarca o de personas que actuaban en su nombre.

"Se ha hecho justicia"

Por su parte, la defensa aseguró en un comunicado que el exmonarca está "muy satisfecho de conocer el fallo del Tribunal Superior de Inglaterra" y que considera "que se ha hecho justicia".

"Los tribunales ingleses han rechazado por completo y de manera concluyente la demanda contra Su Majestad, y han concluido que esta no tiene perspectivas de éxito y que, por tanto, no puede y no derivará en juicio", explica el texto.

Desde agosto de 2020, el rey emérito vive en Abu Dabi, adonde se autoexilió cuando estaba siendo investigado por la Fiscalía por delitos relacionados con el origen desconocido de su fortuna en el extranjero.