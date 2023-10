Hunter Biden pagó drogas y prostitutas con dinero destinado a la educación de su hija

Hunter Biden, hijo del actual presidente estadounidense, retiró 20.000 dólares de la cuenta bancaria destinada a costear la educación de su hija Maisy para financiar meses de entretenimiento con drogas y prostitutas, indican documentos de su ordenador portátil vistos por Daily Mail.

La situación ocurrió en 2018, cuando, según sus propias memorias, Hunter atravesaba una adicción a las drogas. La decisión del segundogénito del mandatario de retirar dinero de la cuenta de su hija tuvo lugar después de que sus banqueros personales le comunicaran que en su cuenta solo quedaban 44 centavos.

En respuesta al correo electrónico del banco Wells Fargo, Hunter ordenó la transferencia de 20.000 dólares desde la cuenta de ahorros de Maisy. "¿Puedo transferir 20.000 de la cuenta 528 de Maisy a una cuenta personal? Entendiendo que habrá penalizaciones, si es posible, por supuesto", escribió.

De acuerdo con los documentos, el dinero transferido desde la cuenta de Maisy Biden sirvió, además de para costear drogas y prostitutas, para pagar un préstamo para la compra de un Porsche 911, una suscripción a una webcam sexual y otros gastos personales.

Unos días después de la transferencia, Katie Dodge, ayudante de Hunter, le escribió para avisarle de que tenía que pagar facturas por valor de 37.889 dólares, que incluían el pago por el préstamo del Porsche, las cuotas de las escuela de Maisy y de la universidad de su hija mayor, Naomi, además del sueldo de la propia Katie Dodge y el de otro empleado. Sin embargo, Hunter le dijo que "se ocuparía de las cuotas de estudios cuando llegara el momento", decidiendo pagar solo el préstamo del Porsche y su seguro médico.

Problemas fiscales por la transferencia

Un agente del departamento de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Joseph Ziegler, llevó a cabo una indagación sobre los ingresos y gastos de Hunter. El mes pasado Ziegler informó al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que el hijo del presidente no declaró ingresos relacionados con las distribuciones que recibió de las cuentas de educación de sus hijas por valor de 39.820 dólares y otras distribuciones personales por un total de 12.791 dólares.

Según el funcionario, Hunter no pagó impuestos por esos ingresos, infringiendo así la legislación estadounidense. "A fecha de hoy, estos supuestos ingresos adicionales de aproximadamente 52.611 dólares no han sido declarados al IRS y los supuestos impuestos adicionales de aproximadamente 22.860 dólares no han sido pagados al IRS", escribió Ziegler en una declaración jurada a principios de agosto.