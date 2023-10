Alcalde israelí: Los líderes de Hamás son "animales" a los que "hay que hacer daño y matar"

Los líderes del movimiento Hamás son "animales" a los que "hay que hacer daño y matar", afirmó este sábado Alon Davidi, alcalde de la ciudad israelí de Sderot, citado por Times of Israel.

De acuerdo con Davidi, Israel proporcionó comida, agua y electricidad a la Franja de Gaza y permitió a sus residentes a trabajar en el país, pero los líderes de Hamás que gobiernan en la Franja de Gaza son "asesinos que tienen que ser enterrados bajo tierra". "No porque seamos crueles, sino porque aquellos que son misericordiosos con los crueles, en última instancia, son crueles con los buenos", señaló.

Además, dijo que el pueblo israelí "todavía no ha visto" lo que ocurrió en su ciudad, en particular, los "actos inhumanos" contra la población civil. "La gente todavía no se da cuenta de los números" y la escala de los ataques, destacó el alcalde.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este sábado que su país se encuentra en una guerra. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró que los militantes de Hamás cometieron "un error grave esta mañana y han lanzado una guerra contra el Estado de Israel". "Los soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] están luchando contra el enemigo en todos los lugares de la infiltración", afirmó.

Además, el Ejército israelí anunció la puesta en marcha de la operación 'Espadas de Hierro', en respuesta al ataque de Hamás.

Mohammed Deif, jefe de las Brigadas al-Qassam, ala militar de Hamás, anunció este sábado el inicio de una operación militar contra Israel. De acuerdo con el comandante palestino, en la primera etapa del operativo, denominado 'Tormenta de Al-Aqsa', unos 5.000 proyectiles fueron lanzados contra "posiciones enemigas, aeropuertos y fortalezas militares" en el territorio de Israel.

