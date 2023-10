VIDEO: Israel denuncia un impacto de cohetes de Hamás en un hospital del sur del país

Hasta el momento no se tienen reportes de heridos por la agresión con proyectiles contra el hospital.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el centro médico Barzilai de la ciudad de Ascalón, en el sur del país, fue atacado este domingo por cohetes lanzados por Hamás.

Indicaron también que antes del inicio de la agresión el director del centro y su personal evacuaron a los pacientes a un lugar seguro. "Se trata de fuego indiscriminado contra civiles", indicaron las FDI, asegurando que esta acción tendrá consecuencias.

⚡️Secuelas del impacto de cohetes de Hamás contra el hospital Barzilai en Ashkelon, en el sur de IsraelLas Fuerzas de Defensa de Israel informaron que horas antes del ataque el personal del centro médico evacuó a los pacientes a un lugar seguro. pic.twitter.com/pXoQ7QDHnr — Sepa Más (@Sepa_mass) October 8, 2023

The Times of Israel señaló que un cohete impactó en un puente que conecta los edificios del hospital. Citando a un trabajador del centro médico, el medio informa que hasta el momento no se tienen reportes de que el ataque haya causado heridos.

Inicio de la escalada militar

Israel y el movimiento Hamás se encuentran en intensos combates después de que el ala militar de Hamás, las Brigadas al-Qassam, anunciara este sábado el inicio de una operación militar contra Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel respondieran con el lanzamiento de otra operación contra el movimiento en la Franja de Gaza. Ambas partes ya han informado de decenas de muertos y cientos de heridos.

Siga la escalada de hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza en nuestro reportaje MINUTO A MINUTO