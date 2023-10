Reportan una incursión a territorio israelí de "varios sospechosos" desde el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron un informe sobre "varios sospechosos" que entraron a territorio israelí desde el Líbano. Según la información, hay soldados de las FDI desplegados en la zona.

Se informa que se activó la alerta aérea en el norte de Israel, incluidas las ciudades de Yifta y Ramot Naftali. Al menos 12 cohetes fueron disparados contra Israel desde el Líbano, según reportes de Al Arabiya no confirmados.

Más tarde, una fuente de seguridad libanesa negó los informes al medio Al Mayadeen. "No se lanzaron misiles desde el Líbano [a Israel]", dijo la fuente al canal.

Previamente, el movimiento libanés Hezbolá asumió la autoría de ataques con cohetes y artillería contra granjas en Shebaa, las cuales califica de ocupadas por Israel, "en solidaridad" con el pueblo palestino. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron instalaciones del movimiento con drones contra las afueras de las ciudades de Shebaa, Halta, Kafr Shuba y Hebbariye luego del lanzamiento de proyectiles "contra las posiciones enemigas de Israel en los territorios libaneses ocupados".

El ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdallah Bouhabib, afirmó este lunes que su Gobierno ha recibido garantías de Hezbolá de que no participará en los combates a menos que Israel "hostigue" a Líbano, informó The Times of Israel.