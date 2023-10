El séquel israelí cae a su mínimo en 8 años

El programa sin precedentes que lanzó el Banco Central para estabilizar los mercados no logró revertir la situación.

La moneda israelí ha caído un 2,2 % este lunes, llegando a cotizar a 3,92 séqueles por dólar, su nivel mínimo desde 2016. La disminución se registró después del anuncio del Banco Central de Israel de que vendería 30.000 millones de dólares en moneda extranjera en el mercado abierto.

"El Banco operará en el mercado durante el próximo período para moderar la volatilidad en el tipo de cambio del séquel y proporcionar la liquidez necesaria para el funcionamiento continuo y adecuado de los mercados", afirmó la entidad en un comunicado.

Además del plan de vender 30.000 millones de dólares en moneda extranjera, la principal institución bancaria israelí proporcionará liquidez a través de mecanismos 'swap' de hasta 15.000 millones de dólares, en el marco de un programa sin precedentes para estabilizar los mercados.

El aviso tuvo lugar en un momento en el que el séquel israelí ya estaba perdiendo terreno, debilitándose casi un 10 % desde principio de año, en medio de la incertidumbre por la reforma judicial y los temores ante una crisis constitucional. La depreciación de la moneda nacional en los últimos meses también ha contribuido a la aceleración del ritmo inflacionario, siendo la importación de los bienes más costosa con un séquel más débil.

Los actuales combates contra los integrantes de Hamás también repercuten en la cotización del séquel y el principal economista de IBI Investment House Ltd., Rafi Gozlan, sostiene que la divisa se va a debilitar "debido a la situación de guerra", según comentó a The Times of Israel.