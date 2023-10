López Obrador pide a la ONU una reunión urgente a favor del diálogo entre Israel y Palestina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que convoque una reunión urgente pata abordar la actual situación entre Israel y Palestina, para tratar de aprobar una resolución que incentive el diálogo inmediato entre las partes.

"Dada la urgencia, hoy (en la ONU) deberían estar convocando una Asamblea de todos los países unidos y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no se hace nada, pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y la pérdida de vidas", expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador resaltó que frente a la actual escalada de violencia, la ONU debe intervenir y mostrarse activa, en acción y con "un papel protagónico" para buscar soluciones al problema, de forma inmediata.

#Mañanera 🇲🇽 || Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que su gobierno está a favor de la paz y propuso que la ONU convoque a una Asamblea General para frenar la guerra, "no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más… pic.twitter.com/vmsbTSOOMe — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) October 9, 2023

Por tal motivo, reiteró que la convocatoria a esa Asamblea urgente de las Naciones Unidas debe darse "con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura".

López Obrador alegó que, frente al conflicto, solo podría pronunciarse "a favor de la paz" y de "la solución pacífica de las controversias", como lo establece la Constitución. "No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia".

"Actuar más"

Una vez más, López Obrador instó a una reforma en la ONU que deje atrás los vetos en el Consejo de Seguridad, porque considera que ese mecanismo "es completamente obsoleto" y perjudica la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.

"Sentimos que hace falta más actividad en la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño, de que todo pasa por el Consejo de Seguridad, y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU, eso debe cambiar", dijo el presidente mexicano.

Connacionales mexicanos desaparecidos

Con respecto a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en la zona en conflicto, López Obrador comentó que en horas de la mañana de este lunes despegará un primer avión en busca de los connacionales que no han podido desalojar Israel debido a la suspensión de vuelos comerciales.

El mandatario indicó que los diplomáticos que laboran en las embajadas de México en Palestina e Israel están dedicados en solucionar la situación.

Hasta el momento, dijo, se han apuntado al menos 300 ciudadanos mexicanos que desean salir de la zona en conflicto y detalló que la mayoría de estas personas se encuentran ahí por motivos turísticos y religiosos.

#Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que existe el reporte de tres mexicanos desaparecidos en #Israel, por lo que ya se tiene comunicación con los familiares de éstos.https://t.co/oRh34CrRNlpic.twitter.com/TAvhA0JOOV — Gamavisión (@gamavisionmx) October 9, 2023

López Obrador agregó que este mismo lunes en la tarde saldrá un segundo vuelo para la repatriación de mexicanos. "Se está buscando la protección de todos nuestros connacionales", puntualizó.

El mandatario también comentó que, según reportes que maneja la cancillería, hay tres ciudadanos mexicanos desaparecidos y las autoridades han establecido comunicación directa con sus familiares, mientras se realizan labores de búsqueda.