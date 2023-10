"Lo replanteé": López Obrador confirma que sí acudirá a la cumbre APEC pese a la presencia de Boluarte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes acudirá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en San Francisco, EE.UU., por la "insistencia" de su par estadounidense, Joe Biden.

Durante su conferencia matutina, desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, el mandatario detalló que Biden lo había convocado a Washington para la Cumbre de las Américas, a efectuarse los primeros días de noviembre, y para el 14 y 15 del mismo mes en San Francisco por el encuentro de APEC. "Me invitó a las dos, [pero] no puedo ir a las dos", aclaró.

#ÚltimoMinuto 🗣️Informa #AMLO que volverá a #EstadosUnidos 🇺🇸. Estará el 14 y 15 de noviembre en San Francisco, sin importar la presencia de la presidenta de Perú. "Tengo que mantener, lo hago por convicción, una buena relación con Estados Unidos, nos conviene" pic.twitter.com/JZNxVm8nCh — xevt - xhvt (@xevtfm) October 9, 2023

"Nadie tiene el derecho de excluir, no se puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos", subrayó López Obrador.

En contraposición, López Obrador explicó que irá a la cumbre de APEC porque es una reunión que importa "mucho por la relación económica-comercial" con los países miembros, que incluye, entre otros, a Australia, Corea, China, EE.UU. y Perú.

Sobre Perú

Los periodistas que asistieron hoy a la conferencia de prensa en el Palacio Nacional le recordaron al mandatario mexicano que hace poco había comunicado que no estaría en el encuentro de la APEC debido a las tensiones con Perú desde que asumió el poder Dina Boluarte, el 7 de diciembre de 2022.

"Lo replanteé. No voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden (...) tampoco puedo dejar de ir", respondió López Obrador. "Tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el Gobierno de EE.UU., nos conviene", añadió.

No obstante, López Obrador reiteró su posición sobre lo ocurrido en Perú a finales del año pasado. "Fue un golpe de Estado a Pedro Castillo (...) por eso no iba estar en San Francisco, no es un asunto personal con la presidenta que se impuso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia", dijo.

"Sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté. Claro, no voy a estar todo el tiempo", cerró. En la cita, Boluarte recibirá la presidencia del APEC.