"Una disputa por la autoridad": López Obrador sobre la violencia en un municipio al sur de México

El conflicto registrado recientemente en el municipio chiapaneco de Altamirano (sur de México) sería consecuencia de la disputa por la autoridad local, afirmó este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay una confrontación de dos grupos. Tiene que ver más con la disputa por la autoridad en Altamirano", explicó López Obrador en su conferencia matutina.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades locales solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército en el territorio, pero el gobierno federal se negó.

"Porque no queremos caer en una trampa, en una provocación. No se trata de usar la fuerza en contra de unos para favorecer a otros. La fuerza pública, con todas sus limitaciones, se usa para garantizar la tranquilidad, la paz de todos. No es para reprimir a unos. No queremos la confrontación", dijo López Obrador.

Violencia

A finales de septiembre, la localidad de Altamirano fue escenario de la quema de una cuarentena de hogares, el incendio de vehículos y la retención de al menos 18 pobladores, presuntamente a manos de seguidores del exalcalde Roberto Pinto Kánter.

Los seguidores de Pinto Kánter habrían exigido la destitución del concejo municipal, de acuerdo con medios locales.

Las autoridades tienen abierto un diálogo con los ejidatarios, sin que de momento se haya alcanzado algún acuerdo para destrabar el conflicto, debido a que la principal demanda es la salida de los concejales.

Hasta este fin de semana, se mantenían seis bloqueos carreteros en Altamirano, un municipio de 36.000 habitantes, en el que la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza moderada.