Los pueblos indígenas de la Amazonía piden declarar la "emergencia climática" por la sequía

#Seca no #Amazonas: a seca extrema na região do médio Rio Solimões, em Tefé não são culpa apenas do El Niño, mas também da crise climática e da inação política em criar e implementar planos de mitigação climática. A Emergência climática é AGORA! Imagens: Drone da Amazônia pic.twitter.com/7FRB7WpSFG