"Siempre hay abusos": Gobierno de Perú reconoce que nuevas normas pueden arrojar excesos policiales

El Gobierno de Perú dispuso que fuese legal la retención de personas indocumentadas hasta por 12 horas, en una acción lanzada particularmente contra los extranjeros. Y este lunes una de sus principales autoridades reconoció que esto puede provocar excesos policiales.

El decreto legislativo N° 1574, promulgado el 5 de octubre pasado en el diario oficial El Peruano, modifica el nuevo código procesal penal para "ampliar el plazo de la plena identificación de los extranjeros" y establece medidas para supuestamente asegurar "el desarrollo de un procedimiento más ágil y ordenado para el control de identidad policial de los extranjeros".

La PNP podrá detener a cualquiera que sea sospechoso🚨Con la modificación en el artículo 205 del Nuevo Código Procesal Penal, los agentes de la PNP podrán retener por 4 horas a un connacional, mientras para los extranjeros será de un plazo de 12 horas.Atención con los faltosos! pic.twitter.com/BkowMWBnd0 — ENFOQUE 360 (@ENFOQUE36036156) October 6, 2023

El ministro del Interior, Vicente Romero, fue preguntado por el periódico local Correo sobre las garantías de que no se abusará de esta facultad. "No estoy diciendo que no haya, a veces, un tema de abusos. Los hay y siempre los ha habido, pero la propia Policía limpia sus cuadros y acciona", contestó.

"Una muestra clara fueron los altos niveles de violencia que vivimos en Lima y todo el mundo se dedicó a ver, prácticamente, cómo la Policía respondió a las expectativas pese a que fue agredida brutalmente", agregó Romero.

Represión policial

El ministro del Interior, quien asumió el cargo el 13 de enero anterior, se refirió así a las masivas manifestaciones desatadas contra el Ejecutivo de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que arrojaron 67 víctimas fatales.

De ese número, 49 se produjeron en enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, en hechos que varios organismos han calificado como violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, Romero aseveró que Boluarte "tiene una responsabilidad política", diferente a las obligaciones de los comandantes y de los mandos intermedios. "Hay varios niveles de responsabilidad", insistió.

"No hay plan Boluarte"

En la entrevista, publicada este lunes, el funcionario también fue cuestionado sobre el supuesto plan Boluarte esbozado como contraposición al modelo de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, que ha sido pedido por varios alcaldes de Lima.

"No hay y no es un plan Boluarte", respondió Romero contradiciendo al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien señaló en agosto pasado que en Perú "no va a haber un plan Bukele, sino que va a haber un plan Boluarte".

Además, Romero reconoció que en el Gobierno peruano están "llenos de planes" abocados a la seguridad ciudadana. "Yo lo he dicho bien claro, ese no es el plan Boluarte, es el Plan Perú Seguro y se lo dije [a Otárola] en el Callao, lo recuerdo mucho", expresó.

Medidas gubernamentales

El mes pasado, el Congreso de la República facultó al Poder Ejecutivo a legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.

Pocos días antes Boluarte anunció la declaratoria del estado de emergencia en algunos distritos del país latinoamericano para afrontar la delincuencia y la criminalidad.

Según un estudio de la encuestadora Datum Internacional realizado del 30 de septiembre al 3 de octubre, un 57 % de la población considera que sí es necesaria la declaración de estado de emergencia.

#CuartoPoderResultados de la pregunta de hoy:¿Cree que el plan Boluarte, presentado por el gobierno, será eficaz para reducir la creciente inseguridad ciudadana? la presidenta?Votos: 3917a) Si: 23%b) No: 77% pic.twitter.com/mascpsBAkg — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 4, 2023

Sin embargo, hasta un 64 % opinó que esta acción no generará cambio alguno en la reducción de la delincuencia.