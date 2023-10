Tormenta Max toca tierra en Guerrero y se prevén fuertes lluvias en otros estados de México

La tormenta tropical Max tocó tierra en el municipio mexicano de Petatlán, estado de Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 110 km/h, según informó este lunes la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En un comunicado de prensa, la Conagua indicó que "se mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Michoacán; intensas en zonas de Colima, Jalisco y el occidente de Oaxaca; muy fuertes en sitios de Morelos, y fuertes en localidades del Estado de México".

En #Oaxaca, la tormenta tropical "Max" ocasionó fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la carretera federal 190; Protección Civil del Estado emitió alertas en varias zonas del estado#YoTeVeo con @MendivilCrystal por @ImagenTVMexpic.twitter.com/KV3JyFA1zE — imagenCrystal (@imagen_crystal) October 9, 2023

Además, avisó que habrá "rachas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje de 4 a 6 metros (m) de altura en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán; rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 m de altura en costas de Jalisco y el occidente de Oaxaca, así como posibles trombas marinas frente a las costas de Colima, Guerrero y Michoacán".

"Las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados", añadió.

La tormenta tropical #Max tocó tierra este medio día del lunes en el municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande de #Guerrero, generando lluvias intensas y fuertes rachas de viento en los municipios de Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan de Galeana y Atoyac de Álvarez. pic.twitter.com/U46cFZ3ZFl — Noverdades Acapulco (@NovedadesAca) October 9, 2023

De hecho, en redes sociales ya se han difundido videos donde se observa cómo las intensas lluvias provocaron que algunos autos pierdan el control.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, llamó a la población a "extremar precaución, no cruzar arroyos, ni ríos y no salir de casa si no es necesario". En la misma línea se expresó la Conagua, que asimismo pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil.