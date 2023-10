¿Estuvo Irán implicado en el ataque de Hamás? Esto es lo que dicen EE.UU. y el propio Israel

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó este lunes que Washington no tiene evidencias que apunten a una implicación directa de Irán en la nueva ola de hostilidades entre el movimiento Hamás e Israel.

"Claramente, Irán es cómplice aquí, pero en términos de pruebas específicas sobre este tipo de ataques, no, no tenemos nada", señaló el representante de la Casa Blanca en una entrevista para el canal MSNBC. Según Kirby, la república islámica es "cómplice" porque lleva mucho tiempo apoyando a Hamás y "otras redes terroristas en la región, con recursos y capacidades de entrenamiento".

Mientras, un reporte del diario Politico, que cita a funcionarios estadounidenses e israelíes, señala que ninguna de las dos naciones tiene una postura clara sobre si Irán estuvo definitivamente implicado en el ataque sorpresa de las Brigadas al-Qassam, ala militar de Hamás.

"No tenemos evidencias o pruebas de que Irán haya estado detrás de esto, pero Israel tampoco tuvo información de inteligencia para ver venir este ataque. Estamos al 100 % seguros de que los iraníes no fueron sorprendidos", remarcó al medio el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Nir Dinar. En este contexto, afirmó que el hecho de que no tengan pruebas directas "no significa necesariamente que Irán no esté detrás".

Hamás no descarta el apoyo de Irán y Hezbolá en el futuro

Entretanto, un portavoz de Hamás en el exterior, Ali Barakeh, refutó en declaraciones a AP los reportes de que funcionarios de seguridad de Irán habrían ayudado a preparar el ataque o dado luz verde a la incursión. Aunque admitió que Hamás recibía ayuda de Teherán y del movimiento militarizado libanés Hezbolá, aseguró que desde 2014 su organización ha estado fabricando sus propios cohetes.

Sin embargo, Barakeh manifestó su certeza de que tanto Irán, que tras el inicio de los combates se mostró en solidaridad con Palestina y apoyó su derecho a la autodefensa, como Hezbolá, "se sumarán a la batalla si Gaza queda sujeta a una guerra de aniquilación".

Por otra parte, detalló que solo "un puñado de comandantes de Hamás sabían de la hora cero", al tiempo que subrayó que el ataque fue planeado durante más de un año. Según el vocero, hasta ahora Hamás ha empleado casi 2.000 de sus combatientes, mientras que solo en Gaza está desplegado un Ejército de 40.000 efectivos israelíes.

Siga la escalada de hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza en nuestro reportaje MINUTO A MINUTO