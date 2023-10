Los guionistas de Hollywood ratifican el acuerdo que pone fin a su huelga

Los guionistas de Hollywood, que estuvieron de huelga casi cinco meses reclamando mejores condiciones laborales, han ratificado el acuerdo que pone oficialmente fin al paro.

"Nos complace anunciar que el 99 % de los miembros del WGA han votado a favor de ratificar el MBA [siglas en inglés de 'Acuerdo Básico Mínimo'] 2023", comunicó el Sindicato de Guionistas Estadounidenses (WGA, por sus siglas en inglés) este lunes, al detallar que de los 8.525 votos válidos emitidos, 8.435 fueron a favor del acuerdo, mientras que solo 90 fueron en contra.

La vigencia del pacto alcanzado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), compuesta por Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros, es del 25 de septiembre de 2023 al 1 de mayo de 2026.

Puntos centrales del acuerdo

El acuerdo de tres años estipula un aumento del salario mínimo y de los aportes en salud y pensiones, así como un incremento salarial para proyectos de 'streaming', que en algunos casos pasará a ser hasta del 49 %.

Las regalías por películas y series emitidas por plataformas de Internet en el extranjero, que dependerán ahora del número de suscriptores foráneos, aumentarán un 76 %. Así, los pagos residuales de Netflix pasarán de 18.684 dólares por un episodio de una hora a 32.830 dólares. Además, los guionistas empezarán a recibir regalías por el número de espectadores.

El sindicato logró también garantizar un mínimo de redactores en plantilla para programas de televisión y la duración de su empleo, al menos tres para programas de una temporada que duren 20 semanas o más. Si el proyecto continúa, el personal mínimo dependerá del número de episodios.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), el acuerdo garantiza que esta tecnología no podrá ser usada para escribir ni reescribir material literario. No obstante, los guionistas sí podrán disponer de la herramienta con el consentimiento de la empresa para la que trabajan, si bien los estudios no pueden obligar a usarla.

¿Qué ocurre con el paro de los actores?

Después de que los guionistas se declararan en huelga el pasado 2 de mayo, al paro se unió el pasado 14 de julio el SAG-AFTRA, sindicato que representa a unos 160.000 actores y otros trabajadores de radio y televisión en el país norteamericano.

En un comunicado, el gremio felicitó al WGA por el acuerdo y aplaudió "su dedicación, diligencia y solidaridad inquebrantable" durante esos últimos cinco meses. Asimismo, informó que siguen sus negociaciones con AMPTP, las cuales se reanudarán este miércoles.