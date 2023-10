"El valiente presidente ucraniano no vendrá": Zelenski cancela su discurso en el Parlamento rumano

Antes de la llegada de Zelenski a Bucarest, la senadora rumana Diana Sosoaca se posicionó en contra de su visita. "No se atrevan a ponerlo en el Parlamento rumano", dijo en un video.

El discurso del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que iba a tener lugar este martes en el Parlamento rumano fue cancelado, informan medios locales.

El mandatario inició esta mañana una visita a Rumanía, donde debía pronunciar un discurso en el Parlamento a las 17:00 (hora local). Sin embargo, más tarde se reportó que Zelenski visitaría la sede legislativa, donde se reuniría con el representante temporal de la Cámara de Diputados, Alfred Simonis, y con el presidente del Senado, Nicolae Ciuca, pero no pronunciaría ningún discurso en la sesión plenaria.

Antes de la llegada de Zelenski a Bucarest, la senadora Diana Sosoaca, del partido S.O.S. Rumanía, publicó un video en el que se dirigía al presidente del país Klaus Iohannis y se expresaba en contra de la posible intervención del líder ucraniano.

"Le estoy diciendo esto, señor Iohannis. Si lo veo [a Zelenski] en el Parlamento, estará mal", afirma. "No se atrevan a ponerlo en el Parlamento rumano, y los rumanos deberían salir a las calles y no permitir la entrada en nuestro país de este traidor descarado y desvergonzado", expresa a gritos en el video.

Europa "desconfía de este mendigo internacional"

"¡El presidente de Ucrania, que se burló de Rumania, que destruye a la minoría rumana en ese país y que quiere empujarnos a la guerra, no tiene lugar en territorio rumano!", escribió la senadora en un comunicado publicado en el sitio web de su partido. "¿Por qué Vladímir Zelenski viene ahora a Rumanía? ¿Porque ya nadie le acoge en ninguna parte, porque EE.UU. ya no quiere financiar su guerra y porque todos las grandes capitales se han dado cuenta de que Zelenski está arruinando a sus aliados?", planteó.

Al respecto, afirmó que el mandatario decidió visitar Rumanía por primera vez desde el inicio de la operación especial rusa porque "se peleó con Polonia" y porque "Eslovenia cortó su ayuda a Ucrania", mientras que "todos los líderes europeos desconfían de este mendigo internacional".

¿"Intimidado por Sosoaca"?

Tras la cancelación del discurso de Zelenski, algunos especularon en broma con que la decisión podría estar vinculada al enérgico rechazo expresado por Sosoaca. El diputado George Simion comentó la noticia publicando en sus redes: "Con dolor en el corazón, les informamos que el valiente presidente ucraniano Vladímir Zelenski no vendrá hoy al Parlamento rumano".

Más tarde, Alfred Simonis dijo desconocer el motivo por el cual el mandatario no daría el discurso en la sesión plenaria conjunta de las dos cámaras del Parlamento, explicando que el líder ucraniano diseña su propio programa.

"No puedo responder por una enmienda hecha por el personal del Sr. Zelenski. ¿Puedo obligar al presidente Zelenski o a otro presidente a venir o no? ¿No vino? Descubriremos el motivo", declaró. Asimismo, afirmó que no cree que la cancelación se debiera a que tuviera miedo de la senadora.

"Tengo grandes dudas de que el presidente Zelenski, el presidente de un Estado que ha estado en conflicto con Rusia, es decir, con Putin, desde hace dos años, pueda ser intimidado por Sosoaca u otros extremistas", dijo Simonis.