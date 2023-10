Migrantes serán devueltos al buque alojamiento Bibby Stockholm tras el brote de la bacteria legionela en el agua

"No tenemos elección", escribieron migrantes a The Guardian.

El Ministerio del Interior británico les adviritió el lunes a los solicitantes de asilo evacuados del buque alojamiento Bibby Stockholm en agosto que regresarán a él, que se encuentra atracado en el puerto de Portland, Reino Unido, la próxima semana, reporta Sky News.

Un total de 39 inmigrantes habían sido trasladados al alojamiento flotante en agosto como parte de un plan gubernamental para reducir la cantidad de personas albergadas en hoteles. Pero a los pocos días, al grupo de hombres lo sacaron del barco después de que se encontrara la bacteria legionela en el agua de suministro.

La advertencia realizada el lunes tiene el título de "aviso de reubicación" y dice: "Será trasladado al Bibby Stockholm el jueves 19 de octubre de 2023", informa The Guardian. Es posible que los solicitantes de asilo tengan que compartir habitación, explica la nota.

"El Ministerio del Interior ha dicho que si no regresas al Bibby Stockholm, te quedarás sin apoyo e intencionalmente harás de ti un sintecho. Así que, no tenemos elección", escribieron migrantes a The Guardian el mes pasado.

Reducción de gastos

La embarcación se encuentra entre una serie de opciones de alojamiento controvertidas, incluidas antiguas bases militares y grandes carpas. El Ministerio del Interior explicó que era necesario trasladar a los solicitantes de asilo al buque para reducir la costosa factura de hotel que significaba unos 9,8 millones de dólares al día.

El Gobierno del Reino Unido se ha enfrentado a una feroz oposición de políticos, organizaciones sociales y residentes por el trato a los solicitantes de asilo y el impacto en los servicios locales.