La justicia indígena resuelve azotar a un hombre acusado de robo en una comunidad en Ecuador

Un hombre fue sometido al castigo que impone la justicia indígena en Ecuador, tras haber sido hallado en una presunta acción delictiva por parte de la comunidad de Guamote, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, región central de ese país suramericano.

El sujeto fue detenido por moradores de la comunidad, acusado de robar un vehículo en el que esperó a sus propietarios para cobrarles una extorsión, informó el medio local Metro.

El castigo al que fue sometido el joven, según el reporte de ese medio, forma parte de un ritual que aplican las comunidades indígenas para no romper con tres leyes fundamentales de su cosmovisión: el 'ama sua', que significa 'no robar'; el 'ama llulla', 'no mentir'; y el 'ama qhella', que es igual a 'no ser ocioso'.

🔴#ATENCIÓN | Justicia indígena. Supuesto delincuente fue capturado por moradores de #Guamote, en la provincia de #Chimborazo, cuando habría estado en un vehículo robado esperando a los dueños para cobrar "el rescate".📹 @MinMediopic.twitter.com/mnoRWeIUj0 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 10, 2023

Los hechos fueron grabados en video por los presentes y se han difundido en las redes sociales, donde se puede ver al 'vacunador', como se conoce a los extorsionadores, en medio de un círculo de personas que le reclaman por lo que hizo y exigen explicaciones, mientras otras personas le dan latigazos e incluso le lanzan un balde de agua fría.

En la grabación, el joven se encuentra semidesnudo mientras está rodeado por una multitud de residentes de la zona. Una de las personas lo increpa y le pide que diga a qué banda delictiva pertenece.

Cuando el hombre comienza a hablar, una mujer con vestimenta tradicional comienza a propinarle latigazos. Luego, varios integrantes de la comunidad le aplican el mismo castigo al presunto ladrón, que termina de rodillas, desesperado, mientras implora perdón y ruega a los presentes que dejen de azotarlo.