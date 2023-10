Embajada de Israel lamenta "profundamente" los dichos de López Obrador sobre el conflicto con Palestina

La Embajada de Israel en México expresó su "inconformidad" por las declaraciones del presidente del país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, ante el conflicto con Palestina, que recrudeció tras el reciente ataque de Hamás a territorio israelí.

"Valoraríamos que el Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamás. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional", dice un comunicado de la legación diplomática, publicado en sus redes sociales.

Comunicado referente a las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 🇮🇱 pic.twitter.com/jGPu9JAzUH — Israel in Mexico (@IsraelinMexico) October 9, 2023

Asimismo, tras enumerar algunas de las acciones de Hamás, la sede diplomática lamentó "profundamente" que el Gobierno de México "no haya adoptado una postura más enérgica y decidida" ante la actual situación.

"La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana", añade en el documento.

Además, la Embajada israelí refiere que la historia ha enseñado "repetidamente" que mantener una "posición neutral" en lugar de tomar partido implica, en última instancia, "respaldar y apoyar al terrorismo".

¿Qué dijo el mandatario?

El lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que lamentaba la situación y que la postura de su país era "a favor de la paz".

"Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras", enfatizó.

Asimismo, el mandatario pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que convoque una reunión urgente para abordar la actual situación.

"Dada la urgencia hoy (en la ONU) deberían de estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad porque, si no, no se avanza y no se hace nada, y pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas", comentó.

Añadió que este es uno de los momentos en los que la ONU "tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico".