"No queremos que nadie pierda la vida": López Obrador responde a embajadora de Israel en México

El mandatario recalcó su respeto al Gobierno y al pueblo israelí, pero destacó la vocación de su país por la no violencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este martes a las críticas que recibió por parte de la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger, quien denostó que haya manifestado una posición "neutral" ante el renovado conflicto palestino-israelí.

"La embajadora expresó que no está conforme con nuestra postura y tiene todo su derecho a decirlo porque somos libres", aseguró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

"Nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero no queremos la guerra, no queremos la violencia, somos pacifistas, no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel o sean palestinos", señaló.

También insistió en que para su Gobierno es fundamental que se respete el principal derecho humano, que es el derecho a la vida.

🗣️El presidente le responde a la Embajada de Israel, quien le reprochó su postura ante el conflicto con el grupo armado Hamás: "Nosotros respetamos al gobierno de Israel y al pueblo de Israel, pero no queremos la guerra, no queremos la violencia, somos pacifistas". pic.twitter.com/PMnznsGQeR — Animal Político (@Pajaropolitico) October 10, 2023

"Respetamos su comunicado, su postura, pero ojalá (la embajadora) nos comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución", recordó.

En ese sentido, subrayó que se ajustará a los lineamientos de política exterior que han marcado la historia de México, pero sin entrar en polémicas con la embajadora.

Por otra parte, López Obrador precisó que el Gobierno se encuentra en contacto con familiares de los alrededor de 1.000 ciudadanos mexicanos que solicitaron ser rescatados de Israel y cuyo traslado comenzará este mismo martes con el arribo de dos vuelos.

#Mañanera | Está por llegar a #TelAviv el primer avión que se envió para transportar a connacionales. Más tarde va a llegar el segundo. Hay como mil para trasladarse. Pendientes de 2 personas desaparecidas, eran 3, ya se encontró a una”: @lopezobrador_.@Notimex@Notimex_TVpic.twitter.com/xHrL7uVHPl — Tovar Manuel (@Man64Gar) October 10, 2023

Discrepancias

La víspera, López Obrador propuso convocar de manera urgente una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas en la que participen todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo y la solución pacífica con el fin de evitar la guerra.

"No queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad", dijo.

Más que condenas, agregó, lo que se requiere es la búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia.

"Ya son hasta ahora lamentablemente muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso", afirmó.

Horas más tarde, la embajada de Israel en México emitió un comunicado en el que manifestó su inconformidad con las declaraciones del presidente.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación (...) mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo", acusó.

