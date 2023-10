Ciberataque a aerolínea española genera advertencia para cancelar tarjetas bancarias

Los consumidores que hayan sido víctimas del ciberataque a la página web de la aerolínea española Air Europa ocurrido este martes deben actuar "con diligencia" y cancelar cuanto antes la tarjeta bancaria que usaron para realizar compras a través de esta, aconsejó la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), citada por Europa Press.

No se descarta que los datos sustraídos hayan sido vendidos en la denominada 'dark web', lo que multiplica las posibilidades de ser objeto de fraude y sustracción de fondos, advierte Asufin.

La solicitación inmediata de la anulación, cancelación y sustitución de la tarjeta es recomendable para evitar este riesgo. Asimismo, la asociación insta a no facilitar ninguna credencial personal (clave, contraseña, pin, nombre, etc.) a través de ningún medio que los contacte y a no pinchar en ningún enlace de alerta de operaciones fraudulentas.

La web de la aerolínea española sufrió un ciberataque esta jornada, pero "la detección y rápida intervención del equipo para la aplicación del protocolo establecido [...] ha permitido bloquear la brecha de seguridad y prevenir la filtración de nuevos datos", según declaró Air Europa, citada por el diario Público.