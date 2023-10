Massa promete encarcelar a "los que están especulando" con la subida del dólar paralelo en Argentina

El ministro de Economía aspirante a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, prometió este martes encarcelar a los responsables de la última corrida cambiaria, que llevó el dólar paralelo o 'blue' a un nuevo récord de cotización, reportó La Nación.

"Voy a meter en cana [la cárcel] a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección", afirmó el funcionario en un acto realizado en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre [cuando termina el mandato del actual Gobierno] me voy a ocupar de ver a esos 4 o 5 pícaros en cana", continuó.

Massa llama a "poner límites"

Ante los empresarios que participaron de la reunión en la CAC, Massa consideró que "desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente".

Si bien no dio nombres, el aspirante de la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP) dijo tener "claro quiénes son esos cuatro o cinco pícaros que están jugando al arbitraje", es decir, comprando y vendiendo divisas de cotización similar, para ganar una diferencia.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) unificó este martes en un solo tipo de cambio tres de las múltiples tasas de dólar que existen en el confuso mercado cambiario del país.

En este sentido, el funcionario manifestó que "alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso".

"La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape", añadió.

Las declaraciones del ministro se dan luego de varias jornadas de inestabilidad cambiaria, con subas exorbitantes del dólar 'blue', que se comercia por fuera de los canales bancarios y repercute en la economía real.

Este martes, el dólar paralelo pasó desde los 945 hasta los 1.010 pesos, cuando el dólar oficial, regulado por el Estado, se mantuvo estable en 365,50 pesos. La brecha alcanzó así el 195,5 %.

Economía de campaña

El notable incremento tuvo su correlato en la política. En plena campaña, cuando faltan dos semanas para las elecciones del 22 de octubre, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, llamó a los argentinos a retirar sus ahorros y pasarlos a dólares, generando una mayor demanda.

"El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, esas basuras no sirven ni para abono", dijo el lunes el economista que propone dolarizar el sistema monetario del país.

Milei, el candidato más votado en las elecciones primarias, fue cuestionado por varios dirigentes políticos, del oficialismo y la oposición, por presuntamente generar una corrida bancaria con sus declaraciones. A esa acusación, respondió: "Es vergonzonzo (sic) el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades. Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal".