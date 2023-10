China afirma que está dispuesta a trabajar con UE para "mejorar la confianza mutua"

Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, visitará China del 12 al 14 de octubre para celebrar la duodécima ronda del Diálogo Estratégico de Alto Nivel China-UE, anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin.

"Es favorable para el desarrollo saludable y estable de las relaciones y sirve como una buena preparación para la siguiente etapa de las conversaciones", subrayó Wenbin, citado por Reuters. "China está dispuesta a trabajar con UE para mejorar la confianza mutua, ampliar la cooperación y superar la interferencia", añadió.

En mayo, el jefe de la diplomacia comunitaria indicó que las relaciones entre China y UE "no se desarrollarán con normalidad si China no empuja a Rusia a retirarse de Ucrania" instando al gigante asiático a "influir sobre Rusia" para poner fin al conflicto ucraniano. "Si no nos gusta su comportamiento, no podremos ser buenos amigos", afirmó Borrell.

Asimismo, calificó a China como "un competidor" debido a su "crecimiento económico y capacidad tecnológica", aunque reconoció que "no es el único". No obstante, sugirió que se debe "asumir compromisos" con la nación asiática.

Este año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral China-UE.