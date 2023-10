"Me gustaría oír voces feministas": Petro defiende terna de candidatas a la Fiscalía tras tutela en contra

Un magistrado del máximo tribunal argumenta que la propuesta presentada por el presidente colombiano no incluye a ningún hombre, por lo que no respetaba la equidad de género.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que le corresponde a la Justicia de su país decidir si se acepta o no la terna de mujeres que le propuso a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la próxima fiscal general, luego de que un magistrado presentara una tutela en contra por considerar que la propuesta no respetaba la equidad de género al no incluir a hombres.

Con una interacción en las redes sociales, Petro respondió a la acción de amparo que introdujo ante el Consejo de Estado el magistrado del máximo tribunal, Gerardo Botero Zuluaga, miembro de la Sala Laboral, quien solicitó que la terna presidencial sea devuelta debido a que no contempla a ningún candidato a titular del Ministerio Público, lo que sería una "violación al derecho a la igualdad y equidad de género".

¿Qué dice la Carta Magna?

El artículo 13 de la Constitución colombiana establece que el Estado "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados".

Al interpretar este parágrafo, Petro aseveró que cuando es la sociedad la que discrimina, le corresponde al Estado "corregir" con la "discriminación positiva", definición de las acciones que buscan disminuir los actos de segregación o exclusión contra colectivos y personas marginadas.

Me gustaría oir las voces feministas alrededor de este tema.De tener razón el magistrado qudarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal.Será la justicia quien… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2023

Adicionalmente, la carta fundamental consagra en su artículo 43 que "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades" y que "la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación".

¿Por qué la petición?

Botero sostiene que el pasado 14 de septiembre, recoge Radio Nacional, el ciudadano Belisario Jiménez Duque presentó un derecho de petición ante la Corte Suprema en el que pedía devolver la terna anterior, conformada por las juristas Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez para que se incluyeran abogados.

En esa oportunidad, la Sala Plena negó la petición, pero Botero salvó su voto y alegó que Petro hacía una "flagrante y ostensible violación" de la Constitución, la ley y las normas internacionales, "que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género".

Posteriormente, el 26 de septiembre, el mandatario entregó otra lista al máximo tribunal, con un trío de abogadas en el que sustituyó a Cerón por Luz Adriana Camargo Garzón. Esta modificación hizo que los argumentos de Botero continuarán en pie, puesto que no fue incluido ningún abogado.

Las voces feministas

En su interacción en la plataforma X, el líder del Pacto Histórico aseveró que le gustaría escuchar la opinión de las "voces feministas" sobre este tema y agregó que, de tener razón el magistrado Botero, "quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal".

En medio del debate varias expertas del campo del derecho, la defensa de los derechos de las mujeres y el feminismo le expresaron su respaldo al presidente.

La abogada María Angélica Prada escribió en esa red social que una terna de solo mujeres "no viola el derecho a la igualdad", sino que "lo materializa al implementar una acción afirmativa a favor de una población históricamente discriminada y excluida de las instancias del poder".

Una terna de sólo mujeres no viola el derecho a la igualdad, lo materializa al implementar una acción afirmativa a favor de una población históricamente discriminada y excluida de las instancias del poder. Adelante Presidente @petrogustavo, el cambio es con las mujeres. 💚💜 https://t.co/VX4Xg0nMiC — María Angélica Prada U. (@MariaPradaU) October 10, 2023

Por su parte, la socióloga feminista Juana Afanador defendió la "discriminación positiva" planteada por Petro y expresó que sería "terrible que la Corte tumbara la terna" debido a que estaría "desconociendo las brechas que aún existen".

La discriminación positiva existe para acortar las brechas entre hombres y mujeres. Sería terrible que la corte tumbara la terna, porque estaría desconociendo las brechas que aún existen, y que luchamos reducir las feministas. Es una deuda histórica con nosotras. https://t.co/CeGxocoUE1 — juana (@Juanaafanador1) October 10, 2023

En la misma línea, la jurista defensora de los derechos de las mujeres Pamela Forero agregó que si existiera "paridad estricta, las mujeres deberían ocupar aproximadamente 97 % de los altos cargos en la justicia durante más de 100 años".

Petro está en lo correcto. Las autoridades deben ejercer acción afirmativa para cerrar la brecha de sexo que existe hoy en día. En paridad estricta, las mujeres deberían ocupar aproximadamente 97% de los altos cargos en la justicia durante más de 100 años. https://t.co/f6cuvPLuDV — Pamela Forero (@PamelaForeroB) October 10, 2023

