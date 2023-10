¿Por qué revive en México el debate sobre el magnicidio del candidato presidencial Luis Colosio?

El 23 de marzo de 1994, en medio de un acto de campaña en el estado de Baja California, Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del hasta entonces invencible Partido Revolucionario Institucional (PRI), murió de dos disparos, rodeado de una muchedumbre. El magnicidio marcó para siempre a la sociedad mexicana.

El 23 de marzo de 2024, tres décadas después del crimen, el asesino confeso, Mario Aburto Martínez, podría quedar en libertad.

La noticia se confirmó la semana pasada, luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca le otorgara a Aburto un amparo que invalida la condena a 45 años de prisión que recibió durante el juicio al que fue sometido.

El fallo implicaba que recién saldría del Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el estado de Guanajuato, en 2039, es decir, cuando tuviera 78 años de edad.

🚨Última: A pesar del plazo de 90 días que pidió el tribunal que dictará la nueva sentencia de Aburto, hoy les dijeron que solo tienen una prórroga de 10 días para fijar la nueva sentencia que lo dejará en libertad inminenteMario va a salir es un hecho. Lo que viene es historia pic.twitter.com/XjDwuCwlMj — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) October 10, 2023

Según el Tribunal, Aburto debió haber sido condenado con base en el Código Penal de Baja California, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión por el crimen; y no por el Código Penal Federal, como ocurrió.

Como Aburto fue detenido el mismo día del magnicidio, el plazo de tres décadas de pena carcelaria comienza a correr desde ese día.

Así que, si no hay inconvenientes judiciales en el camino, Aburto recuperará la libertad el mismo día en el que se conmemorará un nuevo aniversario del asesinato del candidato que ofrecía renovar al PRI y que parecía destinado a ser presidente para el periodo 1994-2000.

Las puertas del penal se le abrirán a Aburto, también, en medio de las campañas presidenciales de 2024, lo que ha desatado un intenso debate en el que predominan las especulaciones sobre el impacto que podrá tener el caso en las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio.

Misterios

El magnicidio de Colosio siempre quedó envuelto en un halo de enigmas, sobre todo porque, a pesar de que Aburto confesó el crimen, después se comprobó que lo hizo bajo tortura. Esa circunstancia, bajo los estándares actuales de justicia, bastarían para invalidar todo el proceso judicial.

Además, nunca logró identificarse un móvil. Desde el Gobierno que entonces encabeza Carlos Salinas de Gortari, se insistió en instalar la teoría del "asesino solitario", un hombre que decidió matar al candidato presidencial simplemente para volverse "famoso".

Por eso el único juzgado fue Aburto y no se avanzó en la pista de más autores materiales o intelectuales.

Durante estos casi 30 años, Aburto y su familia han denunciado de manera recurrente violaciones a sus derechos humanos. También ha insistido en que él no mató a Colosio, que no tuvo nada que ver con el magnicidio, y que policías y militares lo torturaron para que confesara un crimen que no cometió.

Hace un par de años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó el caso y la semana pasada celebró el amparo en favor de Aburto, al considerar que puede ser un paso más hacia la verdad y la justicia.

Consideramos que la resolución del juez respecto a la sentencia de Mario Aburto es un paso más hacia la verdad y la justicia.🧵 pic.twitter.com/NrGMejJoAe — CNDH en México (@CNDH) October 8, 2023

"Al confirmarse la invalidez de la sentencia de 1994 y que, al emitirla, hubo una inadecuada defensa en su vertiente material y el juzgador natural omitió recabar diversas pruebas (…) se confirman las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Mario Aburto, su familia y también de todo el pueblo mexicano", aseguró la comisión, tras insistir en que jamás hubo un proceso justo ni apegado a derecho.

Por otra parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública, organismo que representa legalmente a Aburto, reveló que es inminente el dictado de la nueva sentencia que reduce de 45 a 30 años la pena de prisión.

"Lo anterior no implica una absolución, sino el cumplimiento de la pena ajustada a la norma que determinó el Tribunal Colegiado como aplicable. Por lo que la Defensoría espera que en los próximos días se emita la nueva sentencia que deje en libertad a Mario Aburto y considere compurgada la pena con base en la ley local aplicable", señaló.

Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito concedió el amparo directo 104/2021 promovido por el #IFDP en favor de #MarioAburto, lo que implica que recupere próximamente su libertad. pic.twitter.com/LNeqUXUAPa — Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) October 7, 2023

También advirtió que continuará abierta una investigación penal por las torturas cometidas contra Aburto.

Polémica

Mientras se confirma si Aburto saldrá de prisión, el debate sobre el impacto que tendrá este fallo se ha intensificado en los medios de comunicación.

Para los periodistas opositores, solo se trata de una estrategia del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de vincular a Salinas de Gortari con el asesinato de Colosio y afectar así la campaña de la candidata presidencial conservadora Xóchitl Gálvez.

"El caso seguirá abierto, no será en su contra, sino a favor del gobierno de López Obrador, que lo estará utilizando para construir los enemigos del pueblo que le sirvan con fines electorales (…) La idea central del uso de Aburto es meter a la cárcel a Salinas (de Gortari)", aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio.

En el caso de Aburto, vaticinó, realizará una gira en los medios para culpar al expresidente de las torturas, justo en medio de las campañas presidenciales.

"La posibilidad de que Mario Aburto sea liberado a 30 y no 45 años de purgar prisión remueve las tripas del derecho penal", lamentó por su parte el periodista Carlos Marín.

El empresario Julián Andrade, en tanto, coincidió en que, "en el río revuelto de la liberación" de Aburto, se desatarán polémicas provechosas para tratar de implicar y descalificar a personajes que fueron poderosos, empezando por Salinas de Gortari.

Por el contrario, el periodista Julio Hernández López recordó que el proceso que condenó a Aburto se diseñó "para servir al interés encubridor de un poder criminal", en cuya cúspide estuvieron Salinas de Gortari y su hermano Raúl, "acompañados de fallidos fiscales especiales y procuradores e investigadores policiacos torcidos".

Versiones

Desde la semana pasada, la posible liberación de Aburto también se convirtió en tema permanente en redes sociales.

"Liberarán a Mario Aburto. Más burda no puede estar la maniobra electoral para pegarle a la oposición en plena campaña presidencial", aseguró un usuario.

"Aburto saldrá libre en 2024 y saldrán, sin duda muchas verdades a la luz; Verdades sobre la época más oscura del PRI, de cómo lo obligaron a ser asesino confeso de un crimen ordenado por Carlos Salinas. El círculo cada vez se cierra más a los neoliberales", agregó otro.

Una más consideró: "No es correcto, ni propio que el asesinato del candidato Colosio sea politizado".

De la misma forma, un tuitero aseguró que el caso le servirá a López Obrador para reforzar su discurso contra la "mafia del poder", ya que siempre ha acusado a Salidas de Gortari de ser un "jefe" de ese sector opaco.

En medio del intenso debate, solo ha llamado la atención el silencio de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del candidato asesinado, que actualmente es presidente municipal de Monterrey y que ha optado por no pronunciarse ante la posibilidad de que se reabra el caso de un crimen que lo dejó huérfano cuando tenía siete años de edad.