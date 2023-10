"Las cuentas no cuadran": denuncian por evasión tributaria al candidato Daniel Noboa en Ecuador

Las cuentas tributarias @DanielNoboaOk no cuadran En 5 años no pagó Impuesto Renta pero hizo millonarias transferencias a sus cuentas en extranjero A Contraloría reportó patrimonio d $643.848 El SRI no le ha hecho ninguna auditoría. Según el COIP es delito d evasión tributaria pic.twitter.com/iQCFaWjPmZ