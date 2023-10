Destituyen del Senado de Uruguay a legislador oficialista imputado por múltiples delitos sexuales

El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la destitución del legislador Gustavo Penadés, luego que fuese imputado por la Justicia de su país, por la presunta comisión de 22 delitos sexuales, la mitad de ellos contra menores de edad.

La decisión fue tomada tras una discusión plenaria del Senado, donde los integrantes del órgano legislativo de los distintos partidos políticos deploraron los hechos en los que se ha visto vinculado Penadés y se solidarizaron con las víctimas. En julio pasado, el Parlamento aprobó el desafuero del político para que fuese investigado por la Justicia.

La expulsión del ahora exsenador se tomó con base en el artículo 115 de la Constitución uruguaya, que indica que la medida puede ser tomada con dos tercios de los asistentes a la plenaria, que en este caso fue en totalidad, al considerar que el funcionario no puede ejercer el cargo por "imposibilidad física o incapacidad mental superviniente" (...) "o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación".

El medio local Ámbito detalló que Penadés, quien representaba al oficialista Partido Nacional (PN) en el Senado, fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual a menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravado, tres de abuso sexual agravado, un delito de violación, otro por corrupción de menores y uno por atentado violento al pudor en régimen de reiteración real en calidad de autor.

La jueza penal Marcela Vargas aceptó el martes la imputación de Penadés por los 22 cargos; así como también la del profesor de historia, Sebastián Mauvezín, acusado de siete delitos sexuales por ser el presunto nexo entre el exsenador y las víctimas.

Tras la imputación de cargos, la Justicia uruguaya estudia si el exsenador y su presunto cómplice serán llevado a prisión preventiva, tal y como lo pidió la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione. Por su parte, Penadés ha dicho que es inocente.

¿Qué dicen los funcionarios del Gobierno cercanos a Penadés?

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ofreció una rueda de prensa este miércoles donde señaló, citado por El País de Uruguay, que la imputación de Penadés, quien es su amigo desde hace tres décadas, "es un tema serio, grave".

"Es un día muy triste", dijo Lacalle, quien agregó que si esos hechos se confirman en una sentencia, Penadés será para él un desconocido, porque no es la misma persona con la que ha compartido desde hace más de 30 años. "Aquí hay una situación de vulneración de menores, es un tema serio, grave en lo institucional, por los delitos cometidos, y en lo personal no es un día fácil", añadió Lacalle

El mandatario alega ser víctima de la "hipocresía" por haber admitido su amistad con Penadés "cuando no había elementos de prueba, testimonios, testigos, y es una persona que uno conoce hace 30 años. Es lo que dije en su momento, no puedo decir que no lo dije, simplemente que la situación ha cambiado".

El mandatario uruguayo también se refirió a la polémica relacionada con una posible investigación paralela que adelantaban funcionarios de la cartera de Interior a cargo del ministro Luis Alberto Heber, también amigo cercano de Penadés de hace varias décadas.

Sobre esto afirmó que esas averiguaciones las hizo en realidad la Policía para aportar elementos sobre lo que habría ocurrido y no para "encubrir o mirar para el costado".

De igual forma, Lacalle habló sobre la solicitud de renuncia del ministro Heber presentada por el Frente Amplio en el Senado y dijo que no le extrañaba esa petición y la calificó como algo "que no aporta mucho".

Por su parte, Heber comentó a la prensa que el escándalo sexual y los cargos que le imputan al exsenador son "un tema personal" que tendrá aclarar su amigo ante la Justicia.

