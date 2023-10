Trump: Hamás no habría atacado Israel bajo mi presidencia

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que durante su mandato, al movimiento palestino Hamás "nunca se le habría ocurrido" atacar Israel.

"Bajo mi administración, a nadie se le ocurriría atacar a Israel", dijo Trump el miércoles al dirigirse a sus partidarios en el estado de Florida.

El político dijo que está "orgulloso de considerarse el amigo más cercano de Israel, de entre todos los que se han sentado en la Casa Blanca".

Ahora, recalcó Trump, el mundo se ha llenado de "caos, derramamientos de sangre, guerra, terror, muerte", y una Tercera Guerra Mundial está en el horizonte.

El expresidente de EE.UU. afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quedó "muy afectado por lo ocurrido". "No estaba preparado. No estaba preparado, e Israel no estaba preparado. Y bajo Trump, no habrían tenido que prepararse", expresó.

Frente a ello, el republicano calificó a Biden de ser "burdamente incompetente" y describió a los miembros de su administración como "gente estúpida".

"Netanyahu nos ha decepcionado"

Trump también arremetió directamente contra Netanyahu, de quien afirmó que no ayudó a Estados Unidos cuando en 2020 se produjo el ataque con drones que mató al general iraní Qassem Soleimani.

"Nunca olvidaré que Bibi Netanyahu nos decepcionó", dijo. "Eso fue algo muy terrible", añadió.

Trump afirma a menudo que podría haber evitado muchos conflictos gracias a sus buenas relaciones con los líderes mundiales y a un enfoque adecuado.

Así, ha asegurado en repetidas ocasiones que tiene "una relación muy buena" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y que si gana las elecciones en 2024, podría poder poner fin al conflicto ucraniano "en un plazo de 24 horas".