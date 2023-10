Moscú: EE.UU. no podía haber ignorado la preparación de la operación de Hamás

El hecho de que EE.UU. no advirtiera a Israel sobre los ataques inminentes indica la intención de Washington de sembrar el caos en la región, explicó María Zajárova.

La operación militar que estaba preparando el movimiento Hamás contra Israel no podía pasar desapercibida por el Gobierno estadounidense, que tiene una inteligencia muy potente, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en el canal Soloviev Live.

"¿Cómo pudo suceder que durante un año de preparación para la correspondiente operación por parte de Hamás, y la preparación tardó precisamente un año, los Estados Unidos con todo su poder de inteligencia no se enteraran de esto? [..] Pues no podría haber sucedido de ningún modo", sostuvo la funcionaria.

Zajárova señaló que, dado el sistema de vigilancia satelital desarrollado por EE.UU., era imposible no ver los preparativos de grandes grupos que llevaron a cabo el ataque contra Israel. "Todos vimos, sí, cómo se llevó a cabo esta operación: no se llevó a cabo de forma selectiva, se llevó a cabo a una escala tan grande, utilizando capacidades que era imposible no verlas desde los satélites", añadió.

La portavoz de la Cancillería rusa recordó que, además de vigilar todo el ciberespacio, Washington también tiene múltiples bases militares en la región.

Caos no controlado

Según Zajárova, el hecho de que EE.UU. no advirtiera a Israel sobre los ataques inminentes indica la intención de Washington de sembrar el caos en la región. "En principio volvemos a la teoría del caos controlado, que está en la base de la política de Estados Unidos, el único problema es que el caos ha dejado de ser controlable y ahora lo vemos", concluyó.

