El 'Doctor Catástrofe' afirma que los mercados descartan un gran conflicto en Oriente Medio

El economista estadounidense Nouriel Roubini, conocido como 'Doctor Catástrofe' por su predicción sobre la crisis financiera de 2008, aseguró este jueves en una entrevista con Bloomberg que los mercados financieros mundiales, por ahora, descartan el riesgo de un "conflicto masivo en todo Oriente Medio".

Los inversores esperan que Israel "no tenga otra opción que entrar en Gaza y deshacerse de Hamás", dijo Roubini. Los mercados están partiendo de un escenario en el que el país hebreo "ocupa Gaza, la cosa se va a poner fea, pero el conflicto seguirá contenido en esa zona", lo que no es una amenaza para el suministro de petróleo, agregó.

Sin embargo, el economista también advirtió que existe la posibilidad de un "escenario desfavorable" si es que Irán y el Líbano se involucran, con lo que el conflicto podría extenderse a toda la región. En este caso, "el suministro de petróleo del golfo [Pérsico] se vería interrumpido y habría un alza en los precios del crudo con un enorme impacto económico".

"Un enorme dilema"

Si los precios del petróleo suben, se daría un "shock de estanflación", es decir, se produciría una alta inflación y un estancamiento de la economía con tasas de crecimiento de PIB bajas, o incluso negativas, lo que sería "un enorme dilema para los bancos", aseguró Roubini.

Aunque el mercado ve poco probable que el conflicto escale a nivel regional, la posibilidad de que pueda llegar a ocurrir ya está afectando la confianza del sector empresarial, sobre todo en Europa, que está empezando a tener una recesión leve. Los mercados están seguros de que la situación en Gaza "será fea y que no hay otra opción", pero "no se preocupan tanto por eso" ya que no les afecta, su preocupación es "si va haber una escalada o no", dijo el 'Doctor Catástrofe'.

