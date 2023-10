"¿Y los bebés que requieren incubadoras?": Así reacciona ex primer ministro israelí ante pregunta sobre el corte de electricidad en Gaza

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett mostró su molestia en directo con el canal Sky News al ser preguntado por la suerte de los bebés palestinos que requieren incubadoras y otros pacientes que necesitan soporte vital en los hospitales ante el corte del suministro eléctrico por Israel a la Franja de Gaza.

"¿En serio me sigue preguntando usted sobre los civiles palestinos? ¿Qué le pasa? ¿No ha visto lo que está pasando? Estamos luchando contra nazis. No apuntamos a ellos. El mundo puede venir y traerles lo que quieran. Si ustedes quieren traerles electricidad… yo no voy a suministrarles electricidad ni agua a mis enemigos", aseveró el político.

A continuación, el presentador trató de continuar la entrevista, pero Bennett interrumpió: "No, escúcheme, he oído bastante".

El periodista no cedió y mencionó que es su programa, que le estaba haciendo una pregunta y que Bennett estaba alzando la voz. Trató, al parecer, de señalarle al político la diferencia entre los civiles y Hamás, movimiento palestino que irrumpió en el territorio israelí el sábado, pero el ex jefe de Gobierno siguió hablando, avergonzando al presentador.

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett expresó su disgusto en la cadena de televisión Sky News ante una pregunta del entrevistador sobre el futuro de los niños palestinos afectados por el bloqueo en la Franja de Gaza. pic.twitter.com/UY7w38R5OG — Sepa Más (@Sepa_mass) October 13, 2023

El lunes, las autoridades de Israel ordenaron un asedio total de Gaza, cortando el suministro de electricidad, agua, alimentos y combustible al enclave palestino, medida que "está prohibida por el derecho internacional humanitario", según recordó Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Organización Mundial de la Salud informó que desde la última escalada del conflicto palestino-israelí se han registrado 34 ataques a centros médicos en la Franja de Gaza, causando la muerte de 11 trabajadores sanitarios y 16 resultaron heridos. Además, se registraron daños en 19 instalaciones médicas y 20 ambulancias.

A medida que continúan los intercambios de ataques entre Hamás e Israel, el saldo mortal de esta última escalada de violencia se aproxima a 3.000 personas: más de 1.300 víctimas en el lado israelí y más de 1.400 en el lado palestino.