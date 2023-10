Imputan a Javier Milei por atentar de forma "severa" contra el sistema democrático argentino

Javier Milei, candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, fue imputado este viernes ante la justicia de su país, por sus recientes declaraciones contra el peso — moneda local que comparó con "excremento"— y que dieron origen a una corrida cambiaria y devaluación de la divisa.

La presentación de cargos contra el aspirante por 'La Libertad Avanza', según reporta el medio local Página 12, la hizo el fiscal federal Franco Picardi, quien también pidió procesar a Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a Agustín Romo, quien busca ser diputado de la provincia bonaerense.

Por su parte, el diario Clarín detalló que el fiscal Picardi presentó la imputación ante la jueza María Servini, como parte del expediente penal iniciado tras la denuncia por "intimidación pública" que presentó el presidente de la República, Alberto Fernández, tras la corrida cambiaria.

El candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, Javier Milei, convocó a la ciudadanía a dejar de ahorrar en pesos, lo que provocó un abrupto incremento del dólar que se comercia en el mercado paralelo y que, a pesar de que sea ilegal, impacta en la economía. pic.twitter.com/Cmk2CdYbBZ — Sepa Más (@Sepa_mass) October 11, 2023

Para el mandatario argentino, las palabras de Milei, Marra y Romo contra el peso, "constituyen una afrenta severa al sistema democrático" que redunda en "una gravedad institucional inusitada" para la nación.

Fernández agregó que "como consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas", la población se atemorizó ante "la real posibilidad" de que el peso "no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país".

El jefe de Estado culpó también a los tres candidatos de la ultraderecha por incitar la devaluación de la moneda, debido a que provocaron un incremento abrupto del valor del dólar en el mercado no oficial o paralelo, que "en menos de un día" pasó de 870 pesos por dólar a cotizarse por encima de los 1.000 pesos.

Milei reacciona

El candidato ultraderechista, quien está a favor de la dolarización del país y el cierre del Banco Central argentino, desestimó la acusación y alegó que el procedimiento en su contra es adelantado por un fiscal "puesto" por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Un fiscal puesto por CFK persiguiendo a la opción política más votada por los argentinos. Que vengan, somos millones los que los estamos esperando al grito de libertad. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas", dijo el aspirante a la presidencia a través de la red social X.

Un fiscal puesto por CFK persiguiendo a la opción política más votada por los argentinos. Que vengan, somos millones los que los estamos esperando al grito de libertad. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas. VLLC https://t.co/JN7Yd29MM5 — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2023

Según Clarín, el fiscal Picardi al que hace referencia Milei, tendría "históricos vínculos con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima" y antes de trabajar en el Ministerio Público "fue funcionario del kirchnerismo" y "era el tercer hombre en importancia del Ministerio de Justicia de la Nación que encabezaba Julio Alak".

Dichos de los candidatos contra el peso

Milei, en su afán de promover la dolarización, ha prometido a sus seguidores acabar con el peso, porque según él, "es la moneda que emite el político argentino" y "por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono". También ha dicho que "cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil".

Marra, por su parte, alentó a no ahorrar en pesos. "Hoy más que nunca no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo", dijo el candidato libertario en la red social X, quien también criticó a los argentinos que deciden poner sus ahorros en pesos en plazos fijos.

Entre tanto, Romo, atemorizó a los argentinos al decir que su sueldo en pesos no iba a valer nada. "Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada".

