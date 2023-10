López Obrador dice que hay una estrategia para evitar recortes al presupuesto del Poder Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) están en negociaciones con legisladores de la oposición para evitar que sean eliminados los fideicomisos del Poder Judicial, como propone el partido del mandatario.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario dijo que le llegó información de "trabajadores" de la Corte y del Poder Judicial de que varios diputados conservadores presentarán un recurso de inconstitucionalidad para evitar los recortes, lo que haría evidente un choque entre poderes.

"Inclusive me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores (...) presenten un recurso de inconstitucionalidad, imagínense", aseguró.

"¿Inconstitucional lo que está en la Constitución?"

"Lo que está en la Constitución, claro, que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional", agregó.

AMLO acusa campaña del Poder Judicial "para evitar que les quiten sus privilegios"El presidente @lopezobrador_ aseguró que los ministros de la @SCJN están haciendo acuerdos con el 'bloque conservador' en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores presenten un… pic.twitter.com/B05xDYLnf3 — Político MX (@politicomx) October 13, 2023

El oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó en el Legislativo una propuesta para recortar 15.450 millones de pesos (unos 855 millones de dólares) al Poder Judicial con la supresión de 13 de sus 14 fideicomisos para que estos recursos vayan a las arcas del Estado, para que de esta manera sean usados en programas sociales.

Según el Gobierno, esos millonarios fideicomisos fueron creados para pagar prestaciones de privilegio a los altos mandos judiciales.

"Parece una venganza"

El martes, fue aprobado el proyecto en comisiones con el apoyo de partidos aliados, pese al voto contrario de los legisladores de oposición, que sostienen que "parece una venganza" y una "intromisión" del Poder Legislativo en el Judicial, como dijo la diputada Margarita Zavala, del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

El oficialismo y sus aliados sostienen que la propuesta busca dar más austeridad y transparencia en el uso del dinero público. Ahora deberá ser programada para su votación.

"Es natural que los ministros de la Corte estén haciendo una promoción para que no se les modifique el presupuesto, es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios, es lo que está pasando también en el país", dijo el mandatario.

"Los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios y todo eso se terminó, están molestos y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios", declaró.

"No se van a quedar sin sueldos"

La Suprema Corte sostiene que "la extinción de los fideicomisos" afecta a los trabajadores del poder judicial.

"Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro", apuntó la Corte el miércoles en un comunicado.

No obstante, el mandatario sostiene además que la supresión de esos fondos no afectará "en nada" a los trabajadores.

"Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos (...) Es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito. Se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie", dijo el jueves.