El 'no' gana en el referéndum sobre los derechos de los pueblos aborígenes en Australia

Los australianos han rechazado en un referéndum una propuesta del Gobierno para reconocer a los pueblos aborígenes en la Constitución del país y establecer una entidad que asesore al Parlamento sobre los asuntos que afectan a la población originaria.

Según datos preliminares, con el 74 % de los votos contabilizados el 60 % de los votantes sufragaron por el 'no', mientras que el 40 % votó a favor del 'sí'. Mientras tanto, una mayoría simple no sería suficiente para que ganara el 'sí', puesto que las leyes requieren que la propuesta cuente con una mayoría de votos en gran parte de los estados para tener éxito, explica The Canberra Times.

Solo el Territorio de la Capital Australiana apoyó mayoritariamente la reforma, pero su recuento solo se aplica al voto nacional y no al balance estado por estado, señala el medio.

Alrededor de 6,1 millones de australianos votaron de manera anticipada y 2,1 millones de ciudadanos solicitaron las boletas por correo, mientras que alrededor de 9,2 millones de personas emitieron su voto en las mesas electorales este sábado.

Al conocerse los resultados preliminares, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en una alocución televisada que está "destrozado y profundamente conmovido". Indicó que la derrota del 'sí' en el referéndum no es "el final del camino", aunque no planea más consultas populares hasta el fin de su mandato.

Anteriormente, Albanese se quejó de que la campaña por el 'no' hubiera avivado la división. El primer ministro volverá a dirigirse a la nación una vez que se conozcan los resultados finales.