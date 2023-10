Ron DeSantis condena protestas propalestinas en EE.UU.: "Si no les gusta este país, deben irse"

El gobernador de Florida y candidato presidencial cree que a esas personas no se les debe permitir quedarse en su país.

Los inmigrantes a quienes no les gusta Estados Unidos o que no comparten sus valores deben abandonar el país, afirmó Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y uno de los candidatos republicanos que aspira llegar a la Presidencia de EE.UU.

En declaraciones publicadas en su cuenta de X, el político abordó el tema del apoyo a los palestinos manifestado en varios países occidentales, principalmente por inmigrantes de origen árabe.

El político vinculó el motivo de las protestas contra los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza con una demostración de apoyo a Hamás, movimiento islamista palestino cuya incursión en el territorio israelí el 7 de octubre provocó una nueva escalada del conflicto en la región, y señaló las atrocidades atribuidas a esta fuerza.

"Tenemos a gente que lo está aclamando [al grupo]. Mi opinión es que nadie tiene derecho a llegar a este país. Si a ustedes no les gusta este país, deben irse. Ante todo, no se debe permitir que ustedes [quienes participan en las protestas] entren en este país si no comparten los valores de EE.UU.", manifestó DeSantis.

El gobernador subrayó que además de introducir medidas contra la inmigración ilegal, endurecerá la inmigración legal para asegurarse de que entren las personas que beneficiarán a EE.UU. en primer lugar y no simplemente por tener el derecho a llegar.

En medio de los bombardeos de zonas residenciales del enclave palestino por las Fuerzas de Defensa de Israel en represalia por el ataque de Hamás, multitudinarias protestas tuvieron lugar esta semana tanto en el mundo árabe como en diversos países occidentales, incluida la nación norteamericana. Así, se desarrollaron marchas en varias ciudades estadounidenses, incluso en la capital frente a la Casa Blanca, para protestar contra la guerra y la ayuda de Washington a Israel. En algunos lugares se registraron enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y proisraelíes.

