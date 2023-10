Putin: Un conflicto entre Occidente y Rusia "será una guerra completamente diferente", no una operación militar especial

"No creo que a la gente en su sano juicio se le ocurra eso", afirmó el presidente ruso.

Un conflicto militar entre Occidente y Rusia, en caso de producirse, no se limitará al marco de la operación militar especial, "será una guerra completamente diferente", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en el programa 'Moscú. Kremlin. Putin' del canal de televisión Rossiya-1. De esta forma comentó el mandatario la recomendación del Congreso de EE.UU. de "prepararse para una guerra simultánea con Rusia y China".

"Todos nos preparamos para una guerra porque seguimos el famoso antiguo principio: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero partimos del hecho de que queremos la paz", señaló el jefe de Estado.

Según Vladímir Putin, "si quieren ir a la guerra con Rusia, será una guerra muy diferente, no la realización de una operación militar especial". En este contexto, aseveró que el actual conflicto palestino-israelí ni siquiera puede compararse con el operativo ruso en Ucrania.

"Pero si hablamos de una guerra entre grandes potencias nucleares, eso es otra historia. No creo que a la gente en su sano juicio se le ocurra eso", afirmó el presidente.

No es Rusia que "se une en algún tipo de alianza político-militar"

Entre otras cosas, Putin subrayó que no es Rusia la que "se une en algún tipo de alianza político-militar", sino EE.UU. También denunció que Washington "obliga a sus aliados a empeorar las relaciones" con Moscú y Pekín.

"Ellos mismos entraron en lucha con la República Popular China. Y China no entró en la lucha contra ellos, son los estadounidenses quienes luchan contra ellos. Habiéndose embarcado en este camino, están arrastrando a los europeos hacia él", aseveró, agregando que la Unión Europea "no quiere enfrentarse a China" porque el "volumen comercial de Europa con China no deja de crecer".

El mandatario ruso indicó que Washington también crea "todo tipo de nuevos bloques político-militares" como el AUKUS. "Ellos lo hacen, nosotros no", concluyó.