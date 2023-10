Ejército israelí amenaza a una corresponsal de RT

Militares israelíes amenazaron a la corresponsal de guerra de RT Arabic Dalia Nammari, que estaba trabajando en zonas fronterizas con la Franja de Gaza, asediada por los bombardeos masivos de Israel.

"Me retuvieron durante un cuarto de hora y me mantuvieron literalmente a punta de pistola", dijo la corresponsal, explicando que cuando su equipo terminó de trabajar en la emisión en directo, militares israelíes llegaron al lugar y uno de ellos empezó a revisar sus credenciales de prensa.

Después, según Nammari, llegaron policías armados y rodearon a los trabajadores de medios "por todos lados". "Me pidieron que dejara el teléfono y que no llamara a nadie. Al mismo tiempo, vieron mi tarjeta de prensa: la había expedido el servicio de prensa del Gobierno israelí, y en ella figura que soy periodista de RT. [...] Me han dicho: 'Si te volvemos a ver, te detendremos'", relató.

