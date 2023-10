WSJ: EE.UU. ha seleccionado a unos 2.000 militares para apoyar a Israel

Según funcionarios del Pentágono, no participarán en las hostilidades directamente, sino proporcionarán consultoría y apoyo médico.

El Departamento de Defensa de EE.UU. seleccionó a unos 2.000 militares para un posible despliegue con el fin de apoyar a Israel, informa The Wall Street Journal citando a funcionarios.

De acuerdo con los interlocutores del periódico, los militares estadounidenses se encargarán de proporcionar asesoramiento y apoyo médico al Ejército israelí, pero no participarán en las hostilidades directamente. Agregaron que estas tropas están actualmente estacionadas tanto dentro como fuera de Oriente Medio, incluida Europa, dijeron los funcionarios. No obstante, no está claro dónde y bajo qué circunstancias el Pentágono está dispuesto a desplegar dichos efectivos.

