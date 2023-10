Hamás difunde el primer video de un rehén israelí en Gaza

La organización palestina Hamás ha publicado el primer video de un israelí tomado como rehén tras el inicio de la operación denominada 'Inundación de Al-Aqsa' el pasado 7 de octubre.

Las imágenes muestran a la ciudadana franco-israelí de 21 años Mia Schem postrada en cama y recibiendo tratamiento tras sufrir una herida en el brazo. "Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en Sderot. Tengo una herida grave en el brazo", explica.

"Me llevaron a Gaza y me trajeron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación. Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos", destaca la joven oriunda del pueblo de Shoham.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que están en contacto continuo con la familia de Mia. "En este momento, estamos desplegando todas las medidas de inteligencia y operativos para la devolución de todos los rehenes, incluida Mia", destacaron los militares.

"En el video publicado por Hamás, intentan presentarse como humanitarios. Sin embargo, son una terrorífica organización terrorista responsable del asesinato y secuestro de bebés, niños, hombres, mujeres y ancianos", subrayan.

El video fue publicado en el canal de Telegram de Hamás poco después de que Abu Obeida, portavoz de las Brigadas al-Qassam, ala militar del movimiento palestino, declarara que unos 250 israelíes se encuentran retenidos como rehenes en la Franja de Gaza.

Asimismo, Khaled Meshaal, líder de Hamás en el extranjero, ha señalado que el grupo ofrece intercambiar a los rehenes israelíes capturados en las últimas semanas por los 6.000 palestinos que se encuentran en las cárceles de Israel.