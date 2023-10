Tesla llama a revisión a unos 55.000 Model X por problemas con el sensor del líquido de frenos

La compañía estadounidense Tesla está llamando a revisión a 54.676 coches eléctricos Model X de los años 2021-2023, según un comunicado publicado en la página web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos.

Según la entidad, el fallo se debe a que el controlador del vehículo puede no detectar niveles bajos del líquido de frenos y no muestra una señal de advertencia. Por tanto, estos autos no cumplen los requisitos de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos de Motor No. 135, Sistemas de frenos para turismos.

Tesla actualizará el 'software' para corregir el fallo, según reza el informe.