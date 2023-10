Hamás "cometió atrocidades que hacen que el Estado Islámico parezca algo más racional", dice Biden en Israel

El presidente de EE.UU., Joe Biden, llegó este miércoles a Israel y se pronunció sobre la fuerte escalada del conflicto entre el país hebreo y Hamás.

"El grupo terrorista Hamás ha masacrado a más de 1.300 personas [...] incluidos 31 estadounidenses. Han tomado como rehenes a decenas de personas, incluidos niños [...] Han cometido atrocidades que hacen que el Estado Islámico parezca algo más racional", declaró en Tel Aviv en su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su homólogo Isaac Herzog.

Por otra parte, se pronunció sobre el ataque aéreo contra el hospital Al Ahli de Gaza, que dejó al menos 500 muertos y miles de heridos, apoyando la versión israelí de los hechos. "Basándome en lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo y no usted", dijo a las autoridades israelíes que lo recibieron en el aeropuerto Ben Gurión. "Hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos que superar muchas cosas", agregó.

🇺🇸🇮🇱 Joe Biden apoya la versión de Israel sobre el bombardeo del hospital en Gaza: "Basándome en lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo y no usted". pic.twitter.com/9Ovctp0QRk — Sepa Más (@Sepa_mass) October 18, 2023

Asimismo, Biden explicó la razón de su visita al país hebreo: "Estoy aquí por una sencilla razón: quiero que el pueblo de Israel y el pueblo del mundo sepan cuál es la posición de Estados Unidos". "El mundo está mirando", continuó. "Israel tiene valores establecidos como los de Estados Unidos y otras democracias, y están mirando para ver qué vamos a hacer", agregó.

En esa línea, el inquilino de la Casa Blanca enfatizó que su país debe continuar asegurándose de que el Gobierno de Israel tiene "lo que necesita para defenderse". Por su parte, Netanyahu agradeció a Biden "el apoyo inequívoco" que brindó a su país durante "estos tiempos difíciles". "Hemos visto su apoyo todos los días en la amplitud y profundidad de la cooperación que hemos tenido desde el comienzo de esta guerra", enfatizó.

Además, elogió al mandatario estadounidense por "el mensaje claro que ha enviado a nuestros enemigos de no poner a prueba nuestra determinación".

Anteriormente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, informó que, durante su reunión con Netanyahu, Biden hará "preguntas complicadas" relacionadas con los planes de Israel para el futuro. "Las hará como amigo, como verdadero amigo de Israel", declaró, explicando que, el que las "preguntas sean complicadas", no significa que vayan a ser "amenazadoras" o "adversas".

Acusaciones cruzadas

El líder estadounidense llegó a Israel el día siguiente de un ataque aéreo contra el hospital Al-Ahli de Gaza, que dejó al menos 500 muertos y miles de heridos.

Desde Palestina acusaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de perpetrar el ataque contra el lugar. Tras la agresión, calificada por el vocero de la Defensa Civil de Palestina, Mahmoud Basal, de "sin precedentes en la historia" de la nación y "de equivalente a un genocidio", se declararon tres días de luto.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que la explosión fue provocada por el fallido lanzamiento de un misil disparado por la Yihad Islámica palestina. Aseguraron que, tras una revisión adicional de sistemas de operaciones e inteligencia, "está claro que las FDI no atacaron el hospital en Gaza".

